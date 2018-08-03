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45 52

İstanbul 45 Antalya 52
Eskilerin yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullandığı eyyam-ı bahur, yurdun güney sahillerinde daha çok biliniyor. 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelen eyyam-ı bahurun yerini günümüzde "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve " sıcakları" gibi terimler aldı. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, ile yurdun bu haftadan itibaren sıcak hava dalgası etkisine gireceğini söyledi. İstanbul'da hava sıcaklığının 45 derece hissedileceğini iddia edildi.
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