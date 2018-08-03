İstanbul 45 Antalya 52

Eskilerin yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullandığı eyyam-ı bahur, yurdun güney sahillerinde daha çok biliniyor. 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelen eyyam-ı bahurun yerini günümüzde "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimler aldı. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul ile yurdun bu haftadan itibaren sıcak hava dalgası etkisine gireceğini söyledi. İstanbul'da hava sıcaklığının 45 derece hissedileceğini iddia edildi.
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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