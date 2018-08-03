İhanet ocağı!

Eşiyle ilişki yaşayan patronu vuran kocanın 23 yıl hapsi istendi. Olay mart ayında Bursa'da meydana geldi. Çay evi işleten F.G. (52), yanında çalışan Sefer A.'nın (52) eşi A.A. ile ilişkiye girdi. Kadın, durumdan şüphelenen kocasına, patronuyla ilişki yaşadığını anlatıp, işten ayrıldı. F.G., eşi ve ağabeyi ile işyerinin önünden geçen Sefer A.'nın önünü kesti. Patron, "Eşin ile nasıl ilişkiye girdim?" dedi. Öfkelenen adam tabancasını çekerken, ağabeyi Alaattin A. (57) da sopa ile saldırmaya başladı. İhanete uğrayanan koca, F.G.'yi kurşunladı. 0Sefer A.'nın 'haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 23, Alaattin A.'nın da 'kasten öldürmeye teşebbüse azmettirmek'ten 18 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.
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Sefer A., "Müşteki, eşimle ilişkiye girmiş. Zaten 15 gün kadar yanında çalıştı ve işten ayrıldı. Eşim ve ağabeyimle bankaya ev kirasını yatırmaya gidiyorduk. Onun işyerinin önünden geçerken, 'Siz hala buralarda mısınız, buradan gitmediniz mi daha?' diyerek, önümüzü kesti. 'Eşinle nasıl ilişkiye girdim? Hala da girerim' dedi. Öldürmeye kastım olsa silahımda kalan 3 kurşunu da kullanırdım. Ağabeyim beni azmettirmedi" diye konuştu. Ağabey Alaattin A. ise "Kardeşimi azmettirmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraat istiyorum" dedi. F.G. ise "Alaattin A., kardeşi Sefer'i tahrik ederek, 'Vur, vursana, sıksana' diyordu. 2 defa bana ateş etti. A.A. ile ilişkim oldu; ama kendi rızasıyla. Şikayetçiyim" dedi. Mahkeme, ağabey- kardeşin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
KENDİ RIZASIYLA!
Sefer A., "Müşteki, eşimle ilişkiye girmiş. Zaten 15 gün kadar yanında çalıştı ve işten ayrıldı. Eşim ve ağabeyimle bankaya ev kirasını yatırmaya gidiyorduk. Onun işyerinin önünden geçerken, 'Siz hala buralarda mısınız, buradan gitmediniz mi daha?' diyerek, önümüzü kesti. 'Eşinle nasıl ilişkiye girdim? Hala da girerim' dedi. Öldürmeye kastım olsa silahımda kalan 3 kurşunu da kullanırdım. Ağabeyim beni azmettirmedi" diye konuştu. Ağabey Alaattin A. ise "Kardeşimi azmettirmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraat istiyorum" dedi. F.G. ise "Alaattin A., kardeşi Sefer'i tahrik ederek, 'Vur, vursana, sıksana' diyordu. 2 defa bana ateş etti. A.A. ile ilişkim oldu; ama kendi rızasıyla. Şikayetçiyim" dedi. Mahkeme, ağabey- kardeşin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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