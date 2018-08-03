Eşek şakası

Adana'da 100 bin takipçisi olan sosyal medya kanalına videolar çeken youtuber, bornozlu şaka yapmak isteyince, canını zor kurtardı. Vatandaşlar bornozun altından şort ve tişört giyen youtuberi görünce gülüp 'bu nasıl şaka' diyerek tepki gösterdi. Bir kadın ise genci sırtından tutup yere fırlattı.