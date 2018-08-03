Adana'da 100 bin takipçisi olan sosyal medya kanalına videolar çeken youtuber, bornozlu şaka yapmak isteyince, canını zor kurtardı. Vatandaşlar bornozun altından şort ve tişört giyen youtuberi görünce gülüp 'bu nasıl şaka' diyerek tepki gösterdi. Bir kadın ise genci sırtından tutup yere fırlattı.
Eşek şakası
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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