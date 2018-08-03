Anne babamı öldürme

Bursa'da, kasım ayında, 20 yıllık eşini terk eden Birgül Günar, olay günü doğum günü olan oğlu F.G.'yi almak için eve geldi. Günar, oğlunu vermek istemeyen eşi fabrikada işçi eşi Erdoğan Günar'ı, çıkan tartışma sonucunda 5 el ateş ederek öldürdü. Birgül Günar, cinayetin ardından olay sırasında yanında bulunduğu ileri sürülen küçük oğlu F.G ile birlikte polise giderek teslim oldu.
MÜEBBET HAPİS
Tutuklanan Birgül Günar'ın, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi yargılanmasına devam edildi. Mahkemede ifade veren 10 yaşındaki F.G., "Yan odadaydım. Birden silah sesi geldi. Babaannemle birlikte odaya gittiğimizde annemin elinde silah vardı. Ben annemin bacaklarına sarılıp 'babamı vurma' diye bağırdım" diye konuştu. Ölen Erdoğan Günar'ın annesi Hatice Günar, kardeşi Sedat Günar, sanığın cezalandırılmasını istedi. Gözüyaşlı anne Hatice Günar, gelinine dönerek, "Ben oğlumun hasretiyle yanıyorum, inşallah sen de ölürsün" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Günar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
MÜEBBET HAPİS
Tutuklanan Birgül Günar'ın, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi yargılanmasına devam edildi. Mahkemede ifade veren 10 yaşındaki F.G., "Yan odadaydım. Birden silah sesi geldi. Babaannemle birlikte odaya gittiğimizde annemin elinde silah vardı. Ben annemin bacaklarına sarılıp 'babamı vurma' diye bağırdım" diye konuştu. Ölen Erdoğan Günar'ın annesi Hatice Günar, kardeşi Sedat Günar, sanığın cezalandırılmasını istedi. Gözüyaşlı anne Hatice Günar, gelinine dönerek, "Ben oğlumun hasretiyle yanıyorum, inşallah sen de ölürsün" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Günar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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