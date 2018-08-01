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İşte

İşte Batman
Ünlü çizgi karakter () ile olan isim benzerliği nedeniyle birçok kez gündeme gelen Batman kenti için uluslararası kampanya platformu Change. org'da bir kampanya başlatıldı. Dünyaca bilinen çizgi karakter Batman (Yarasa Adam) ile isim benzerliği nedeniyle Batman için uluslararası kampanya platformu Change. org'da bir kampanya gerçekleştirildi. Change.org'daki kampanyayı başlatan Kemal Atakan Kırca, Batman Valiliği'ne gönderilmek üzere Batman'ın il sınırlarının dünyanın en çok tanınan çizgi roman karakteri Batman'in (Yarasa Adam) logosuna göre yeniden düzenlenmesini istedi.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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