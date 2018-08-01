Ünlü çizgi karakter Batman (Yarasa Adam) ile olan isim benzerliği nedeniyle birçok kez gündeme gelen Batman kenti için uluslararası kampanya platformu Change. org'da bir kampanya başlatıldı. Dünyaca bilinen çizgi karakter Batman (Yarasa Adam) ile isim benzerliği nedeniyle Batman için uluslararası kampanya platformu Change. org'da bir kampanya gerçekleştirildi. Change.org'daki kampanyayı başlatan Kemal Atakan Kırca, Batman Valiliği'ne gönderilmek üzere Batman'ın il sınırlarının dünyanın en çok tanınan çizgi roman karakteri Batman'in (Yarasa Adam) logosuna göre yeniden düzenlenmesini istedi.
İşte Batman
Etiketler: Batman , Yarasa Adam
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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