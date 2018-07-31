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Son dakika... Konya-Ankara karayolunda zincirleme kaza! Yaralılar var

Son dakika... Konya-Ankara karayolunda yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı

Konya-Ankara yolunda zincirleme kaza!

Konya-Ankara karayolunun 70'inci kilometresinde kum fırtınası nedeniyle yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

  • 31 Temmuz 2018, Salı 20:06
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