Konya-Ankara karayolunun 70'inci kilometresinde kum fırtınası nedeniyle yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Son dakika... Konya-Ankara karayolunda zincirleme kaza! Yaralılar var
Son dakika... Konya-Ankara karayolunda yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı
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