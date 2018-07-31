Ölüm raporu!

Giresun'da, polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Yusuf Topal'ın (82) otopsisi tamamlandı. Topal'ın cebinden İstanbul'da eşi adına düzenlenen, evde sağlık hizmeti uygulandığına dair belge çıktı. Yaşlı adamın, ailenin yüreğini burkan raporla başvurduğu sağlık merkezinde, eşi için aynı hizmeti Giresun'da da alabilmek amacıyla çaba harcadığı belirtildi. Bu arada müfettişlerin bugün Giresun'a gelip olayı soruşturacağı bildirildi. Açığa alınan iki polis, suçsuz olduklarını iddia etti.
Türk Tabipler Birliği de "Görevini yapmaktan başka bir eylemi olmayan meslektaşımıza karşı yürütülen linç kampanyasını son derece yanlış ve tehlikeli buluyoruz. Buna karşı her türlü hukuksal girişimi başlatacağız" açıklamasını yaptı.
Türk Tabipler Birliği de "Görevini yapmaktan başka bir eylemi olmayan meslektaşımıza karşı yürütülen linç kampanyasını son derece yanlış ve tehlikeli buluyoruz. Buna karşı her türlü hukuksal girişimi başlatacağız" açıklamasını yaptı.
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