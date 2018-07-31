Öldüren hata!

Trafik canavarı yine korkunç yüzünü gösterdi. Hatalı sollama yapan minibüse çarpan motosiklet tutkunu genç yaşamını yitirdi. Kaza geçtiğimiz 24 Haziran'da Bomonti- Beşiktaş Tüneli'nde meydana geldi. Bir otelde bel boy olarak çalışan Mehmet Yusuf Suay (24), işyerinden çıktı. Motosikletiyle yola koyuldu. Tünele giren Suay, süratli bir şekilde seyir halindeyken önündeki lüks minibüsün sürücüsü Seçkin K. (27), hatalı sollama yaptı. Motosikletli genç araca çarptı. Suay, feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Cenazeyi teslim alan acılı ailesi Suay'ı, kazanın ertesi günü toprağa verdi.
Mehmet Yusuf Suay'ın ölümü motosiklet camiasını yasa boğdu. Gençten geriye arkadaşıyla şakalaştığı görüntüler kaldı.
Mehmet Yusuf Suay'ın ölümü motosiklet camiasını yasa boğdu. Gençten geriye arkadaşıyla şakalaştığı görüntüler kaldı.
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