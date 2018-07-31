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Mucize kurtuluş!

Mucize kurtuluş!
Denizli Pamukkale'de Hasan Cingit (75), dün Bağbaşı Dağı'na gitti. Yaklaşık bin metreden yamaç paraşütüyle atlayış yaptı. Ancak ters rüzgara yakalandı. Bir anda dağın dik yamacına çarptı. Paraşütü de ağaçlara takıldı. Kendisi uçurumda asılı kalan ve ekiplerince kurtarılan Cingit, ölümden dönse de uçmaya devam edeceğini söyledi. Burnu bile kanamayan çılgın adam, 1996 yılından beri uçtuğunu belirtti.
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