Denizli Pamukkale'de Hasan Cingit (75), dün Bağbaşı Dağı'na gitti. Yaklaşık bin metreden yamaç paraşütüyle atlayış yaptı. Ancak ters rüzgara yakalandı. Bir anda dağın dik yamacına çarptı. Paraşütü de ağaçlara takıldı. Kendisi uçurumda asılı kalan ve AFAD ekiplerince kurtarılan Cingit, ölümden dönse de uçmaya devam edeceğini söyledi. Burnu bile kanamayan çılgın adam, 1996 yılından beri uçtuğunu belirtti.
Mucize kurtuluş!
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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