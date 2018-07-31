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Kasksız son!

Kasksız son!
İstanbul Zeytinburnu'da dün yaşanan kazada, Zafer Durmaz (31) kullandığı motosikletle ablası Funda Durmaz (37) ile seyir halindeydi. Sürücü, yola dökülen yağ nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kasksız kardeşler yola savruldu. Abla Durmaz yara almazken, sürücü Durmaz kafasını bariyerlere çarptı. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler, Durmaz'ın öldüğünü belirledi. Ablası cesedi başında uzun süre gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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