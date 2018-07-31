Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez Antalya'dan geldi. 3 yaşındaki oğulları bir arkadaşlarında misafir olan Zübeyde (21) ve Tolga D. (26) arasında, dün kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Çift birbirine girdi. Sinirlerine hakim olamayan adam, eşinin boğazına sarıldı. Talihsiz kadının hunharca öldürdü. Korkunç cinayetin ardından ise gidip oğlunu aldı. Kırra kadem bastı. Zübeyde D.'ye ulaşamayan arkadaşları eve gitti ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Tolga D. gözaltına alındı. Tolga D.'nin, yaklaşık 1 ay önce de eşine av tüfeğiyle ateş ettiği, genç kadının saldırıdan yara almadığı, şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kadın cinayeti
Etiketler: Antalya
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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