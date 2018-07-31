Ankara'da 2010 yılında F.T. (29) adlı kadın, erken doğumla dünyaya gelen bebeğini balkondan atarak öldürdü. Gözaltına alınan kadına mahkemece 'kendini savunamayacak kadar yakın akrabayı tasarlayarak öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildi. Karar bir süre önce onandı. Ancak katil anne teslim olmadı. Firarinin Sakarya'da olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti. Operasyonla yakalanan kadın, tutuklandı. Cani anne, adliyeye sevk edilirken gözyaşlarına hakim olamadı.
Cani anne kıskıvrak!
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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