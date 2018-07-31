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Cani anne kıskıvrak!

Cani anne kıskıvrak!
Ankara'da 2010 yılında F.T. (29) adlı kadın, erken doğumla dünyaya gelen bebeğini balkondan atarak öldürdü. Gözaltına alınan kadına mahkemece 'kendini savunamayacak kadar yakın akrabayı tasarlayarak öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildi. Karar bir süre önce onandı. Ancak katil anne teslim olmadı. Firarinin 'da olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti. Operasyonla yakalanan kadın, tutuklandı. Cani anne, adliyeye sevk edilirken gözyaşlarına hakim olamadı.
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