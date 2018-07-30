Malatya'da dünyaevine giren Yeni Malatyasporlu Mustafa Çoban, gelin arabasına, "Adil Gevrek, sen transfer yapamadın, ben dünyanın en güzel transferini yaptım" yazdırarak sarı-kırmızılı takımın transferde ağır davranmasını ilginç bir yöntemle eleştirdi. Olayı öğrenen Başkan Adil Gevrek ise evlenen genci telefonla arayarak mutluluklar diledi.
Yılın en iyi transferi
Etiketler: Malatya , transfer , Adil Gevrek
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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