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Yılın en iyi i

Yılın en iyi transferi
'da dünyaevine giren Yeni Malatyasporlu Mustafa Çoban, gelin arabasına, ", sen yapamadın, ben dünyanın en güzel transferini yaptım" yazdırarak sarı-kırmızılı takımın transferde ağır davranmasını ilginç bir yöntemle eleştirdi. Olayı öğrenen Başkan Adil Gevrek ise evlenen genci telefonla arayarak mutluluklar diledi.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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