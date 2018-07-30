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Yabancı gelin

Yabancı gelin
İki gencin aşkı, mesafeleri aştı! 'da yaşayan 35 yaşındaki Doğan Mehmet Pehlivanlar, 6 ay önce internet üzerinden Tunuslu Nesrin Navel ile tanıştı. Arkadaşları, kısa sürede aşka dönüşen çift, kısa sürede evlenme kararı aldı. İki ailenin onayı alındıktan sonra hazırlıklarına başlandı. 3 bin 500 kilometre yol kat ederek 'ye gelen Nesrin, Pehlivanlar ile evlenerek mutluluğa adım attı. İlişkinin ilk başlarda şaka niyetiyle başladığını belirten Pehlivanlar, "4 ay içerisinde sıcakkanlılığını hissettim ve kararımı verdim. Ailemin de onayını aldım. Gelini alıp Türkiye'ye getirdim. Şimdi ikimiz de çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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