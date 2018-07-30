Yol Durumu
  1. Böcek yok demek!
  2. Balıklama atladı

Sulu kaza

Sulu kaza
İzmir'in Konak İlçesi'nde patlayan borudan fışkıran su, 8 katlı apartman yüksekliğine ulaştı. Şebeke suyunun aktığı boru, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Hattan çıkan tazyikli su sokağa aktı. Borudan fışkıran su zaman zaman 8 katlı apartman yüksekliğine çıktı. Olay nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Ulaşımda aksama yaşandı. Yoldan geçenler cep telefonuyla bu anı fotoğrafladı. Belediye yetkilileri, boruya giden suyun kesildiğini ve onarım için çalışma başlatıldığını açıkladı.


Etiketler:
  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar