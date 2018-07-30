İzmir'in Konak İlçesi'nde patlayan borudan fışkıran su, 8 katlı apartman yüksekliğine ulaştı. Şebeke suyunun aktığı boru, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Hattan çıkan tazyikli su sokağa aktı. Borudan fışkıran su zaman zaman 8 katlı apartman yüksekliğine çıktı. Olay nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Ulaşımda aksama yaşandı. Yoldan geçenler cep telefonuyla bu anı fotoğrafladı. Belediye yetkilileri, boruya giden suyun kesildiğini ve onarım için çalışma başlatıldığını açıkladı.
Sulu kaza
Etiketler: İzmir
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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