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Kod adı cinayet

Tartıştığı doktorun beyaz kod vermesi üzerine polisler tarafından ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan , kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybetti. Açığa alınan 2 polis, kendilerinin mağdur olduğunu söyledi!



Vicdanları titreden olay Giresun'da 24 Temmuz günü meydana geldi. 82 yaşındaki Yusuf Topal, eşinin ilaçlarını yazdırmak için sağlık ocağına gitti. Evde sağlık hizmetinden faydalanmak istediğini söyledi. Ancak, doktor, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını belirtti.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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