Bir adım mutluluk

Tengiz Shantadze, Türkiye'de gördüğü tedavi ile yürümeye başladı. Gürcistan'ın Tiflis kentinde yaşayan 14 yaşındaki Shantadze'nin hastalığı nedeniyle hayatı karardı. Dayanılmaz bacak ağrısı yaşayan genç, ülkesindeki her hastanenin kapısını çaldı. Son çare olarak da soluğu Türkiye'de aldı.
Yapılan incelemede Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığı bulunan ve enfeksiyon nedeniyle bacaklarını hareket ettiremeyen çocuk hemen tedavi altına alındı. 2 aylık ilaç tedavisi ile Shantadze iyileşmeye başladı. Trabzon'daki tedavinin ardından artık koşabildiğini belirten Tengiz Shantadze, "Önceden koşamıyordum, şimdi koşabiliyorum. Dizlerim ağrırken ayağa kalkamıyordum. Artık bundan sonra top bile oynayabileceğim" açıklamasını yaptı. Baba Guram Shantadze ise "Doktorlara teşekkür ediyorum" dedi.
Yapılan incelemede Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığı bulunan ve enfeksiyon nedeniyle bacaklarını hareket ettiremeyen çocuk hemen tedavi altına alındı. 2 aylık ilaç tedavisi ile Shantadze iyileşmeye başladı. Trabzon'daki tedavinin ardından artık koşabildiğini belirten Tengiz Shantadze, "Önceden koşamıyordum, şimdi koşabiliyorum. Dizlerim ağrırken ayağa kalkamıyordum. Artık bundan sonra top bile oynayabileceğim" açıklamasını yaptı. Baba Guram Shantadze ise "Doktorlara teşekkür ediyorum" dedi.
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