Bugün hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu planlarını yapan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri hava bilgisi. Bugün, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'un ise parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. İşte tüm yurtta hava durumu raporları...
Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul pazar uyarısı!
İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi. Bugün İstanbul'da yine gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dört gündür aralıklarla devam eden yağışların bugün, 29 Temmuz Pazar günü de devam edeceği belirtildi. Hafta sonu için plan yapan vatandaşların dikkatli olması gerekebilir. Peki, İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağış saat kaçta başlayacak? İşte hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeler...
Etiketler: Hava durumu , İstanbul , Meteoroloji , Doğu Karadeniz , doğu akdeniz , Doğu Anadolu , Osmaniye , Diyarbakır , Erzurum , Samsun
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