Google, Kahramanmaraş'taki İl Özel İdare binasını 'Dünyanın en saçma binası' seçti. Şehrin silüteni bozan bu yapı, kentin en işlek caddesinde yer alıyor. İsmi, İl Özel İdaresi olarak geçiyor ancak öyle bir işlevi yok. İçerisinde sadece birkaç iş yeri var. 19 katlı binanın yıkılacağı söyleniyor! Ama yıkma masrafı, inşa bedelinden yüksek olduğu için kaderine terk edilmiş durumda...
İşte en saçma bina
Etiketler: Kahramanmaraş , İl Özel İdaresi , google
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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