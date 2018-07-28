Tacize linç!

Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan adam, yediği dayak sonucu öldü. Küçük çocuğun babası durum anlattı. Olay dün İstanbul Maltepe'de yaşandı. 6 yaşındaki engelli kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı belirtilen G.B (38), çevredekiler tarafından yakalandı. Uzun süre dövüldü. Polis ekipleri şüpheliyi, öfkeli kalabalığın elinden aldı. Yaralı G.B., hastaneye götürüldü ancak tedavi reddetti. Karakolda rahatsızlandı, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. G.B.'nin gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Kızın babası Kenan Bozkurt "İşyerimde çalışırken dışarıda bir bağırma duydum. Adamın bir tanesi çocuğumun elinden tutmuş bağırıyordu, "Çabuk anahtarı getir diye. Eşim de çocuklara bakmak için dışarıda oturuyordu. Eşim de 'Ne yapıyorsun çocuğa' deyip o tarafa yönelince ben de o tarafa gittim. Çocuğu kaçırdığı nereden aklıma gelebilirdi? Eşim 'Kenan çabuk çocuğu kaçırıyorlar' diye bağırdı. Kızım annesine doğru koştu" dedi. Baba sözlerine şöyle devam etti: "Adamı araya aldılar, linç etmeye başladılar. Daha bana fırsat kalmadan baktım çok ağır darbeler almaya başladı. Belki çocuğumu kaçırmış olsaydı çocuğum hayatta olmayacaktı. Ya da neler olacaktı, Allah biliyor. Adamın Dayak yiyişine yüreğim el vermedi."
TECAVÜZ KAZAYLA ORTAYA ÇIKTI
AİLESİNİN Rize'de polise kayıp başvurusu yaptığı 15 yaşındaki E.K., Samsun'da önceki gece yarısı otostop çekti. Mustafa D. (36) ve Erkan C. (36), araca binen kıza tecavüz etti. Otomobil kaza yapınca gerçek ortaya çıktı. Kızın şikayeti üzerine 2 sapık gözaltına alındı.
TECAVÜZ KAZAYLA ORTAYA ÇIKTI
AİLESİNİN Rize'de polise kayıp başvurusu yaptığı 15 yaşındaki E.K., Samsun'da önceki gece yarısı otostop çekti. Mustafa D. (36) ve Erkan C. (36), araca binen kıza tecavüz etti. Otomobil kaza yapınca gerçek ortaya çıktı. Kızın şikayeti üzerine 2 sapık gözaltına alındı.
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