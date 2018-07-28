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Motoru fırladı

Motoru fırladı
​Başakşehir'de dün yaşanan da, A.K.'nin kullandığı bariyerlere çarptı. Aracın motoru yola savruldu. Sürücü A.K ve yanındaki yolcu yaralandı. İkili araç içinden kendi imkanlarıyla çıktı. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilin büyük hasar aldığı kazada, araç içinde alkol şişeleri olduğu görüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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