Genç öğretmen ve annesi öldürüldü. Olay önceki gün İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Mehmet Reşit Çelik (40) boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Çelik'i sokak ortasında, kayınvalidesi Fehime Küçük'ü (58) de evinde silahla vuruldu. Fehime Küçük ölürken, Ayşegül Çelik ağır yaralandı ancak kurtarılamadı. Anne ve kızının cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Çifte cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. 15 ve 2 yaşında 2 çocukları olan çiftin 2 senedir ayrı yaşadıkları ve boşanma aşamasında oldukları belirtildi. Çelik'in 2 yaşındaki oğlunun 3 gün sonraki doğum günü hazırlığı için o gün okuldan erken ayrıldığı öğrenildi. Mehmet Reşit Çelik eve giderek kayınvalidesini 15 yaşındaki kızı Ç.Ç.'nin gözü önünde silahla vurarak öldürdü. Baba Çelik ise daha sonra evden ayrıldı. Anneannesi gözleri önünde vurulan Ç.Ç annesini uyarmak ve eve gelmemesini söylemek için telefonla aradı. Ancak anne Ayşegül Çelik telefonu açmadı. Baba Çelik sokak üzerinde gördüğü anne Çelik 'i göğsünden 3 mermiyle vurdu. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hayati arama
İstanbul’da Ayşegül öğretmen, eski eşi tarafından katledildi. Kızının, annesini uyarmak için aradığı, kadının ise telefonu açamadığı öğrenildi...
Etiketler: İstanbul
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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