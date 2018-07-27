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Tek teker maganda

Sevgilisini sırtüstü motosiklete yatırıp tek teker üstünde giden trafik magandası, görenlerin yüreğini ağzına getirdi

Tek teker maganda
İstanbul Maltepe sahil yolunda motosikletli magandaların tehlikeli şovlarına bir yenisi daha eklendi. Turgut Özal Bulvarı'nda bir trafik canavarı, sözde 'de yapılmamış hareketleri yapmak için kız arkadaşlarıyla anlaşarak motosikletiyle yola çıktı. Kız arkadaşını üzerinde sırtüstü yatırdığı motosikletle, akan trafikte araçların arasında metrelerce tek teker üstünde gitti. Herkesin canını hiçe saydı. Kendisini ikazeden trafik polisine bile aldırmadı.


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