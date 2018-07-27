İstanbul Maltepe sahil yolunda motosikletli magandaların tehlikeli şovlarına bir yenisi daha eklendi. Turgut Özal Bulvarı'nda bir trafik canavarı, sözde Türkiye'de yapılmamış hareketleri yapmak için kız arkadaşlarıyla anlaşarak motosikletiyle yola çıktı. Kız arkadaşını üzerinde sırtüstü yatırdığı motosikletle, akan trafikte araçların arasında metrelerce tek teker üstünde gitti. Herkesin canını hiçe saydı. Kendisini ikazeden trafik polisine bile aldırmadı.
Tek teker maganda
Sevgilisini sırtüstü motosiklete yatırıp tek teker üstünde giden trafik magandası, görenlerin yüreğini ağzına getirdi
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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