Sürpriz tanık

Bilgi Üniversitesi'nde mimarlık okuyan(21) geçtiğimiz haftalarda Etiler'de oturan arkadaşına uğradı. Ancak burada beşinci kattan düşerek yere çakıldı. Hastaneye kaldırıldı. Olay günü evde bulunan arkadaşları, genç kızın aile sorunları olduğunu ve bu yüzden intihara kalkıştığını anlattı. Ancak aile bu sözlere inanmadı. Olaya şahit olanise polise şunları anlattı: "Olaydan bir dakika sonra yaralının yanına gittim. Bilincini açık tutmak için çaba harcadım." Polis ve savcılık bu ifade üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.