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Sürpriz tanık

Sürpriz tanık
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde mimarlık okuyan Alexandra Sabuncu (21) geçtiğimiz haftalarda Etiler'de oturan arkadaşına uğradı. Ancak burada beşinci kattan düşerek yere çakıldı. Hastaneye kaldırıldı. Olay günü evde bulunan arkadaşları, genç kızın aile sorunları olduğunu ve bu yüzden intihara kalkıştığını anlattı. Ancak aile bu sözlere inanmadı. Olaya şahit olan K.K. ise polise şunları anlattı: "Olaydan bir dakika sonra yaralının yanına gittim. Bilincini açık tutmak için çaba harcadım. Bu sırada binardan çıkan üç erkek kaçarak uzaklaştı." Polis ve savcılık bu ifade üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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