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Son dakika: Merakla beklenen tutulması başladı! Saat kaça kadar görülecek ?

Tüm dünya '' tutulmasına kilitlendi. Tutulma bugün saat 20.13'te başladı yarın sabaha karşı 02.30'da sona erecek. 4 saat sürecek olan tutulma sırasında 22.30-01.13 saatleri arasında Ay tamamen kararacak. 'Kanlı Ay' tutulması Antartika, , Asya, , , Avrupa ve 'nın doğusundan çıplak gözle gözlemleniyor. Tutulma, 'den de izleniyor.

Merakla beklenen kanlı ay tutulması başladı!
Dünya, artık yüzyılın en uzun '' tutulmasına kilitlendi. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek.
Bu gök olayı sırasında Ay kızıl bir görünüme bürünecek. dışında dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek olan tutulma, ocak ayındaki 'Süper Mavi Kanlı Ay' tutulmasından 27 dakika daha uzun sürecek.

TÜRKİYE'DEN DE İZLENİYOR
'Kanlı Ay' tutulması şu an Antartika, , Asya, , , Avrupa ve 'nın doğusundan çıplak gözle izlenebiliyor. Tutulma 'den an itibariyle gözlenebiliyor.

Tutulma bugün saat 20.13'te başlayıp yarın sabaha karşı 02.30'da sona erecek. 4 saat sürecek alan tutulma sınasında 22.30-01.13 saatleri arasında Ay tamamen kararacak.


İŞTE AY TUTULMASI SAATLERİ

Gölgeli saat 20.13'te başladı.

tutulmasının başlangıcı: 21.24

tutulmasının başlangıcı: 22.30

Maksimum tutulma anı: 23.21

Tam Ay tutulmasının bitişi: 00.13

Kısmi Ay tutulmasının bitişi: 01.19

tutulmasının bitişi: 02.12

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 21:04
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