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Seri katil çıktı

Seri katil çıktı
Konya'da Rahmi A., uyruklu Saire Yükselir'i evlenme vaadiyle dolandırdı. İddiaya göre, Yükselir'in ilk kocasından olan kızına da tacizde bulundu. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Zanlı, kadını 8 kurşunla vurdu. Genç kadın, son nefesinde Rahmi A.'nın adını söyledi. Kayıplara karışan zanlının, 2001 yılında da 2 kişiyi öldürüp 12 yıl hapis yatıp şartlı tahliye olduğu öğrenildi. Bu arada kadının 14 yaşındaki kızının da cinayetten hemen önce polise giderek "Annemin birlikte yaşadığı Rahim A., bana tacizde bulundu" diyerek şikayette bulunduğu ortaya çıktı.
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