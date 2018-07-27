Çocuk yaşta kaçırılan genç, yıllar sonra ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Filmleri aratmayan hikaye 1997'de başladı. İzmir'den İskenderun'a ziyarete giden Selam ailesinin 2.5 yaşındaki oğlu Gürsel kaçırıldı. Aile polisi aradı. Ancak tüm çalışmalara rağmen talihsiz yavru bulunamadı. Bir süre sonra ise çocuğun Antakya'da evlatları olmayan bir çifte, satıldığı iddiası ortaya atıldı. Bunun üzerine Gürsel ailesi çocuklarını bulabilme ümidiyle Kırıkhan'a taşındı. Ancak yine bir sonuç alınamadı. Kayıp genç ise üniversite eğitimini tamamlayınca hayatını sorgulamaya başladı. Üvey ailesine kendisiyle ilgili sorular soran Gürsel, 15 yaşına geldiğinde gerçeği kavradı. Gerçek ailesini aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ise gerçek ailesini bulmanın sevincini yaşadı. Baba İbrahim Selam, "17 Temmuz'da Gürsel bana çocukluk fotoğrafını attı. 'Bu ben miyim? Sen benim babam mısın?' deyince, dünya tersine döndü. Çok mutluyuz" dedi. Anne Atiye Selam ise yıllar sonra tekrar oğullarına kavuştukları için Allah'a şükrettiklerini dile getirdi.
Selam ailesi 21 yıl sonra kavuştukları çocuklarını davul zurnayla karşıladı...
Gürsel Selam, kardeşleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.
Selam ailesi 21 yıl sonra kavuştukları çocuklarını davul zurnayla karşıladı...
Gürsel Selam, kardeşleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.
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