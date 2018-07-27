Evlendirme programlarının ünlü damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key (38) İstanbul Bahçelievler'de sabah vakti silahla öldürüldü.
Damat adayı Birkan Key'in ablası öldürüldü
Katıldığı izdivaç programıyla adını duyuran daha sonra bir fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Birkan Key ablasının ölüm haberiyle sarsıldı.
Etiketler: Birkan Key , Kader Key
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