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Damat adayı 'in ablası öldürüldü

Katıldığı izdivaç programıyla adını duyuran daha sonra bir fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ablasının ölüm haberiyle sarsıldı.

Damat adayına acı haber!

Evlendirme programlarının ünlü damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key (38) İstanbul Bahçelievler'de sabah vakti silahla öldürüldü.

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 07:53
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