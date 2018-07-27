Damada işkence!

Bursa'da Abdulkadir- Serap Şen çifti dünya evine girdi. Ama bir ömür sürecek mutluluğa adım atmak o kadar da kolay olmadı. Damat, gerdek öncesi una bulandı, yumurta pişirdi, halatla gelin arabası çekti, keçi yakalayıp süt sağdı. Üstü başı yırtılan zavallı damat, çatıda eşinin isteklerini yazdığı "ev kanunnamesini" okudu.
Bursa'da nikah sonrası yüzyıllık gelenek uygulandı.
Bursa'da nikah sonrası yüzyıllık gelenek uygulandı.
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