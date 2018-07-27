Yol Durumu
  1. Kızdı sıktı!
  2. Net dehşet

Can dostu

Can dostu
Edirne'de dün yaşanan kazada, Ali Şeker'in (19) kullandığı motosiklet, su kanalına uçtu. Sürücü ve arkasındaki arkadaşı Mutlu Özkan (22) boğulma tehlikesi geçirdi. Şeker, Özkan'ı sudan çıkarmayı başarırken, kendisi boğularak hayatını kaybetti. Dalgıçlar, gencin cesedi sudan çıkardı.
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