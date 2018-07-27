Edirne'de dün yaşanan kazada, Ali Şeker'in (19) kullandığı motosiklet, su kanalına uçtu. Sürücü ve arkasındaki arkadaşı Mutlu Özkan (22) boğulma tehlikesi geçirdi. Şeker, Özkan'ı sudan çıkarmayı başarırken, kendisi boğularak hayatını kaybetti. Dalgıçlar, gencin cesedi sudan çıkardı.
Can dostu
Etiketler: Edirne
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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