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Balkona uçtu

Genç avukat, takla atan otomobilin den savrulup, bir evin balkon saçağına düştü. Ölümden döndü

Balkona uçtu
Zonguldak'ta avukat Seden Saka (30), kontrolden çıkarak takla atan otomobilinden savrulup, yol kenarındaki evin balkon saçağına düştü. Otomobil ise evin altındaki boş iş yerinin önünde durdu. Kazayı görüp gelenler ise otomobilde sürücüyü göremeyince çevrede arama yaptı. Sürücünün balkon saçağında olduğunu görenler şaşkınlık içersinde yanına giderek sağlık durumunu kontrol etti. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralı Seden Saka'ya balkon saçağında müdahalede bulundu.



Saka ve otomobilde bulunan Ertuğrul Ç. (31), ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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