Paralı ilişki mahkemelik oldu. Eskort kadını bıçakla tehdit eden genç, kendisini hakim karşısında buldu. Olay 26 Haziran'da Bursa'da meydana geldi. M.G. (26), internette eskort sitesi üzerinden iletişim kurduğu Ç.Ö. (27) ile 150 TL karşılığında anlaştı. Evine gidip ilişkiye girdi ancak memnun kalmadığını söyleyerek parasını geri istedi. İkili arasında tartışma çıktı. M.G., yanındaki bıçağı çıkarıp kadının sağ bacağının üst tarafına batırarak parasını alıp evden ayrıldı. Ç.Ö. karakola giderek şikayetçi oldu. M.G. tutuklandı. Sanık hakkında, 'silahla gece vakti yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. M.G., savunmasında suçlamayı kabul etmedi. M.G., "Bıçaklamadım. Yarım saat bekledim. Öyle bir şey yapsaydım, kaçardım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
Öyle yağma yok!
Bursa’da genç adam, ilişkiye girdiği eskort kadına verdiği parayı, zorla geri aldı. Hakkında, ‘silahla gece vakti yağma’ suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı
Etiketler: Bursa
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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