İzmir'de 20 yaşındaki zihinsel engelli Kübra Akkaya, 24 Temmuz Salı sabahı annesinin işe gitmesini fırsat bilerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Engelli genç kızın eve geri dönmemesi üzerine ne yapacağını bilemeyen ailesi, hemen arama çalışmalarına başladı.





Bir taraftan da Kübra'nın fotoğrafı Müge Anlı'nın Facebook Fan sayfasında yayınlandı. Sevindirici haber çok geçmeden geldi. Kübra, 25 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulundu. Kısa süreli heyecan yaşayan Akkaya ailesi kızlarının bulunmasıyla derin bir oh çekti.