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'da kaybolan 'yı buldu

ATV'nin sevilen programı İle Tatlı Sert kayıpları bulmaya devam ediyor. Son olarak Müge Anlı 'de kaybolan 20 yaşındaki zihinsel engelli 'yı ailesine kavuşturdu.

İzmir’de kaybolan genç kız, Bodrum’da bulundu!

'de 20 yaşındaki zihinsel engelli , 24 Temmuz Salı sabahı annesinin işe gitmesini fırsat bilerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Engelli genç kızın eve geri dönmemesi üzerine ne yapacağını bilemeyen ailesi, hemen arama çalışmalarına başladı.

Bir taraftan da Kübra'nın fotoğrafı 'nın Facebook Fan sayfasında yayınlandı. Sevindirici haber çok geçmeden geldi. Kübra, 25 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde 'nın ilçesinde bulundu. Kısa süreli heyecan yaşayan Akkaya ailesi kızlarının bulunmasıyla derin bir oh çekti.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 11:47
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