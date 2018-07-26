Ölen köpeğini gören genç kız kendinden geçti. Olay dün İzmir'de meydana geldi. Pug cinsi olan 'Paşa' isimli köpek, Osman Demirci tarafından gezmeye çıkartıldı. Demirci, daha sonra köpeği kucağına alarak evin yolunu tuttu. Genç adamın kucağından fırlayan 'Paşa'yolun karşısına geçmek istedi. Bir otomobilin altına kaldı. Minik köpek çarpmanın etkisiyle öldü. Köpeğin öldüğünü anlayan sahibi Özlem Demirci, çığlık çığlığa bölgeye koştu. Köpeğinin başında sinir krizi geçirdi. Babası Osman Demir ve aile yakınları onu sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
Dosta acı veda
İzmir’de Pug cinsi bir köpek, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Sahibi olan genç kız sinir krizi geçirdi...
Etiketler: İzmir
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.