Yol Durumu
  1. Otobüs sapığı kaçamadı
  2. Öyle yağma yok!

Dosta acı veda

’de Pug cinsi bir köpek, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Sahibi olan genç kız sinir krizi geçirdi...

Dosta acı veda
Ölen köpeğini gören genç kız kendinden geçti. Olay dün 'de meydana geldi. Pug cinsi olan 'Paşa' isimli köpek, Osman Demirci tarafından gezmeye çıkartıldı. Demirci, daha sonra köpeği kucağına alarak evin yolunu tuttu. Genç adamın kucağından fırlayan 'Paşa'yolun karşısına geçmek istedi. Bir otomobilin altına kaldı. Minik köpek çarpmanın etkisiyle öldü. Köpeğin öldüğünü anlayan sahibi Özlem Demirci, çığlık çığlığa bölgeye koştu. Köpeğinin başında sinir krizi geçirdi. Babası Osman Demir ve aile yakınları onu sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
Etiketler:
  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ