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Yorgunluğun nedeni

Yorgunluğun nedeni maya alerjisi
Mide ekşimesi, baş dönmesi ve uykusuzluk... Hemen herkes, bu şikayetlerden yakınıyor. Uzmanlar, sebebinin 'maya alerjisi'nden kaynaklanabileceğini söylüyor. VM 'nden , kimsenin aklına gelemeyecek bu alerji hakkında uyarıyor. "Kahvaltıda yediğiniz simit-peynir, poğaça, ekmek veya öğle yemeğinde tabağınızdaki ketçap bütün gününüzü mahvedebilir" diyor. bulunanlara şu beslenme önerilerinde bulunuyor: "B vitamini et, balık, yumurta gibi hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunabildiği gibi kuruyemiş, koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi bitkisel kaynaklı gıdalarda da bulunur. Bu besinlerin tüketilmesinin önemi maya alerjisi olan kişilerde daha da artmaktadır."
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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