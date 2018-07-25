Mide ekşimesi, baş dönmesi ve uykusuzluk... Hemen herkes, bu şikayetlerden yakınıyor. Uzmanlar, sebebinin 'maya alerjisi'nden kaynaklanabileceğini söylüyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi'nden Diyetisyen Merve Saruhan, kimsenin aklına gelemeyecek bu alerji hakkında uyarıyor. "Kahvaltıda yediğiniz simit-peynir, poğaça, ekmek veya öğle yemeğinde tabağınızdaki ketçap bütün gününüzü mahvedebilir" diyor. Maya alerjisi bulunanlara şu beslenme önerilerinde bulunuyor: "B vitamini et, balık, yumurta gibi hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunabildiği gibi kuruyemiş, koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi bitkisel kaynaklı gıdalarda da bulunur. Bu besinlerin tüketilmesinin önemi maya alerjisi olan kişilerde daha da artmaktadır."
Yorgunluğun nedeni maya alerjisi
Etiketler: Medical Park Pendik Hastanesi , Diyetisyen Merve Saruhan , maya alerjisi , yorgunluk belirtileri
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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