Vefasızlar

Anamuhalefet Partisi'nde sular durulmadı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki kurultay gerilimi giderek tırmandı. Yalova'nın CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ı ise tuvalet üzüntüsü sardı. Salman, merkezi Güney Kore'de bulunan Dünya Tuvaletler Birliği (WTA) hibesiyle 193 bin TL'ye yaptırılan modern tuvaletin tahrip edilmesine sert çıktı. Açılıştan 30 saat sonra tuvaletin kapı kolunun kırıldığını, güvenlik kameralarının kablolarının kesildiğini açıkladı.
TOPYEKÜN SAVAŞMALIYIZ
Vefa Salman ardından gazetecilere şu açıklamaları yaptı: "Bu topyekun savaşmamız gereken ciddi bir konu. O kapı kolunu kıran mantığı, o bankı denize atan ruh halini gerçekten merak ediyorum. Ne yapmak istiyor, amacı ne, bu neyin kızgınlığı? Ciddi anlamda toplumsal, ruhsal bir tedaviye ihtiyacımız var. Bu bir gerçek. Çok uyanık olmak zorundayız. Birlik beraberlik içerisinde sevgi ile hareket etmek durumundayız."
Lavabolar çalındı
TOPYEKÜN SAVAŞMALIYIZ
Vefa Salman ardından gazetecilere şu açıklamaları yaptı: "Bu topyekun savaşmamız gereken ciddi bir konu. O kapı kolunu kıran mantığı, o bankı denize atan ruh halini gerçekten merak ediyorum. Ne yapmak istiyor, amacı ne, bu neyin kızgınlığı? Ciddi anlamda toplumsal, ruhsal bir tedaviye ihtiyacımız var. Bu bir gerçek. Çok uyanık olmak zorundayız. Birlik beraberlik içerisinde sevgi ile hareket etmek durumundayız."
Lavabolar çalındı
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