Yol Durumu
  1. Hay aksi
  2. Katilim Rahim!

Vefasızlar

’de kimi koltuğun kimi tuvaletin peşine takıldı! Beeldiye Başkanı 193 bin TL’ye yaptırılan tuvaletin tahrip edilmesine sert çıktı: Ciddi anlamda ruhsal bir tedaviye ihtiyacımız var!

Vefasızlar
Anamuhalefet Partisi'nde sular durulmadı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki kurultay gerilimi giderek tırmandı. 'nın 'li Belediye Başkanı 'ı ise tuvalet üzüntüsü sardı. Salman, merkezi Güney Kore'de bulunan Dünya Tuvaletler Birliği (WTA) hibesiyle 193 bin TL'ye yaptırılan modern tuvaletin tahrip edilmesine sert çıktı. Açılıştan 30 saat sonra tuvaletin kapı kolunun kırıldığını, güvenlik kameralarının kablolarının kesildiğini açıkladı.

TOPYEKÜN SAVAŞMALIYIZ
Vefa Salman ardından gazetecilere şu açıklamaları yaptı: "Bu topyekun savaşmamız gereken ciddi bir konu. O kapı kolunu kıran mantığı, o bankı denize atan ruh halini gerçekten merak ediyorum. Ne yapmak istiyor, amacı ne, bu neyin kızgınlığı? Ciddi anlamda toplumsal, ruhsal bir tedaviye ihtiyacımız var. Bu bir gerçek. Çok uyanık olmak zorundayız. Birlik beraberlik içerisinde sevgi ile hareket etmek durumundayız."



Lavabolar çalındı
Etiketler: , ,
  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR