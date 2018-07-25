Tokat'ın Turhal İlçesi Yenisu yaylasında kayıp olarak aranan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın gözaltına alınan babası Burhan Atış ile annesi Dilek Atış çelişkili ifadeler verdiği gerekçesi ile tutuklandı. Babaanne Sati Atış ise oğlunun tutuklandığından haberi olmadığını söylerken, oğlunun polise "Çocuk öldü. Traktör kazası oldu" dediğini aktardı. Baba Burhan Atış'ın da "Kızım kaybolmadı. Traktör kazasında öldü. Babamın mezarına gömdüm" dedikten sonra, açılan mezarda Evrim'in cesedine rastlanmaması üzerine tutuklandığı ortaya çıktı. Anne Dilek Atış'ın da ifadesinde kızını en son çadırın önünde küçük kızı ile oynarken gördüğü, daha sonra Evrim'in çadırın önünde olmadığını fark ettiği yönündeki ifadelerini tekrar ettiği ancak bu ifadenin doğruluğu için 'yemin' etmediği öğrenildi.
Günlerdir haber alınamayan Evrim Atış'ın anne ve babası tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Atış çifti önceki gün hakim karşısına çıkarıldı. Çelişkili ifadeler veren çift, hapsi boyladı.
Günlerdir haber alınamayan Evrim Atış'ın anne ve babası tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Atış çifti önceki gün hakim karşısına çıkarıldı. Çelişkili ifadeler veren çift, hapsi boyladı.
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