Şirket boşanması

Dünyaca ünlü tekstil firması Sagaza Madrid'i Türkiye'ye getiren ve Cansu Dere, Ziynet Sali, Öykü Serter, Burcu Esmersoy, Demet Şener ve Nefise Karatay'ın aralarında yer aldığı birçok ünlüyü giydiren moda tasarımcısı Zelia Kaçar Süslüer (38), iş adamı eşi Baki Süslüer'den (40) geçen hafta 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle' boşandı. Mahkeme 9 yıllık evli çiftin müşterek çocuğunun velayetini anneye verdi. Çocuğun tüm eğitim ve diğer masraflarının eşit oranda karşılanması protokolde yer aldı.
Protokole göre davalı Zelia Kaçar Süslüer, Alin Moda Tasarım şirketi ile Sagaza Madrid'teki tescilli marka haklarının yüzde 49'unu Baki Süslüer'e devretmeyi kabul etti. Bu hisse devri dışında tarafların birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebi olmadı.
Ali OKTAY
Protokole göre davalı Zelia Kaçar Süslüer, Alin Moda Tasarım şirketi ile Sagaza Madrid'teki tescilli marka haklarının yüzde 49'unu Baki Süslüer'e devretmeyi kabul etti. Bu hisse devri dışında tarafların birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebi olmadı.
Ali OKTAY
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