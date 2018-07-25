Seri katil

Bursa'da yaşayan travesti Derya Yıldırım (49), 23 Nisan'da trafikte yol verme meselesi yüzünden sürücü Can Görkem Bayraktar (20) ile kavga etti. Daha sonra evine gitti. Bayraktar da aracıyla Yıldırım'ı takip etti. Yıldırım, evinin önünde kafasına vuran Bayraktar'ı bıçaklayarak katletti. Yıldırım, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili iddianame düzenlendi. Yıldırım için ömür boyu hapis cezası istendi. Derya Yıldırım'ın 2006'da İzmir'de sevgilisi Oğuzhan Çalışkan'ı (19) da bıçaklayarak öldürdüğü, mahkemenin ağır tahrik indirimi uygulaması sonucu 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.