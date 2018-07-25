Paragöz kadına nafaka yok

Bursa'da şiddetli geçimsizlik yaşayan M.A. ile E.A. çifti boşanmak için dava açtı. Koca M.A. eşinin, ailesinin evliliklerine müdahale etmesine sessiz kaldığını ve sürekli kendisinden bütçesini aşan taleplerde bulunduğunu iddia etti. Mahkeme çifti boşadı, kadına 500 lira nafaka bağladı. M.A, kararı temyiz etti. Yargıtay da "Eşinden maddi gücünün üstünde isteklerde bulunduğu" için kadının haksız olduğunu ve kocanın talep ettiği maddi ve manevi tazminatı ödemesi gerektiği yönünde karar verdi. Böylece cebinde olmayan parayı isteyen kadının, ekonomik şiddet uyguladığı kocasına, manevi ve maddi tazminat ödemesinin önü açılmış oldu.