Doğubayazıt İlçesi'nde yaşayan(27) üç yıl önce dünyaevine girdi. Mutlu çift, geçtiğimiz yıl bebek sahibi olacaklarını öğrendi. Büyük sevinç yaşayan ikili, 18 Haziran 2018 günü kontrol ve doğum için gün almak istedi. Yine hastaneye gitti. Doktorlar, doğum tarihinin 24 Haziran Pazar günü olacağını belirtti. Ancak 19 Haziran'da genç kadının sancıları artınca hastaneye gidildi. İddiaya göre doktorlar, doğum sırasında bebeğin ters döndüğünü belirledi.. Ancak aradan geçen bir haftanın ardından genç kadın yaşamını yitirdi.Hastane yetkilileri ve doktorlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan acılı koca şunları söyledi: "Doğumdan sonra eşimin bedeninde sararma gördüm. Durumu kötüleşti.' diye bizi azarlayıp çekip gitti.Sabaha karşı eşimin kalbi durdu. Sonra çalıştırıldı. 1 hafta sonra da hayatını kaybetti. Eşim yavrusunu hiç göremedi..."