Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde yaşayan Sedat (28) ve Dilan Rızaoğulları (27) üç yıl önce dünyaevine girdi. Mutlu çift, geçtiğimiz yıl bebek sahibi olacaklarını öğrendi. Büyük sevinç yaşayan ikili, 18 Haziran 2018 günü kontrol ve doğum için gün almak istedi. Yine hastaneye gitti. Doktorlar, doğum tarihinin 24 Haziran Pazar günü olacağını belirtti. Ancak 19 Haziran'da genç kadının sancıları artınca hastaneye gidildi. İddiaya göre doktorlar, doğum sırasında bebeğin ters döndüğünü belirledi. Bunun üzerine bebek sezaryenle dünyaya getirildi. Ancak aradan geçen bir haftanın ardından genç kadın yaşamını yitirdi.
'SARARMA GÖRDÜM'
Hastane yetkilileri ve doktorlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan acılı koca şunları söyledi: "Doğumdan sonra eşimin bedeninde sararma gördüm. Durumu kötüleşti. Gelen doktor herhangi bir müdahale etmedi. 'Nankörlük etmeyin, her şey normal, anne ve bebek hayatını bana borçlu' diye bizi azarlayıp çekip gitti. Doktor gelip azarlayıp gittiğinde alkolün etkisinde olduğu, hem nefes kokusundan hem de tavırlarından anlaşılıyordu. Sabaha karşı eşimin kalbi durdu. Sonra çalıştırıldı. 1 hafta sonra da hayatını kaybetti. Eşim yavrusunu hiç göremedi..."
'SARARMA GÖRDÜM'
Hastane yetkilileri ve doktorlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan acılı koca şunları söyledi: "Doğumdan sonra eşimin bedeninde sararma gördüm. Durumu kötüleşti. Gelen doktor herhangi bir müdahale etmedi. 'Nankörlük etmeyin, her şey normal, anne ve bebek hayatını bana borçlu' diye bizi azarlayıp çekip gitti. Doktor gelip azarlayıp gittiğinde alkolün etkisinde olduğu, hem nefes kokusundan hem de tavırlarından anlaşılıyordu. Sabaha karşı eşimin kalbi durdu. Sonra çalıştırıldı. 1 hafta sonra da hayatını kaybetti. Eşim yavrusunu hiç göremedi..."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.