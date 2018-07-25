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Kolesterolün çaresi si

Kolesterolün çaresi elma sirkesi
Modern tıbbın babası Hipokrat'ın 2 bin yıl önce yaraları temizlemek için kullandığı elma sirkesi, faydalarıyla dikkat çekiyor. şekerini düşüren, diyabeti önleyen, mikropları öldüren si, kolesterolün de dengelenmesini sağlıyor. Kalp hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Tansiyonu düzenliyor. Yine bazı araştırmalar, nin kan şekeri seviyelerini düşürdüğünü, insülin duyarlılığını artırabildiğini ve diyabetle savaşmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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