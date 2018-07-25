Modern tıbbın babası Hipokrat'ın 2 bin yıl önce yaraları temizlemek için kullandığı elma sirkesi, faydalarıyla dikkat çekiyor. Kan şekerini düşüren, diyabeti önleyen, mikropları öldüren elma sirkesi, kolesterolün de dengelenmesini sağlıyor. Kalp hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Tansiyonu düzenliyor. Yine bazı araştırmalar, elma sirkesinin kan şekeri seviyelerini düşürdüğünü, insülin duyarlılığını artırabildiğini ve diyabetle savaşmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.
Kolesterolün çaresi elma sirkesi
Etiketler: kan , elma sirke , Kolestrol , sağlık , Elma sirkesi
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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