Kedicik tezgahı

Tutuklanan Adnan Oktar'ın 'kedicik' yakıştırması, dolandırıcıların yeni oyunu oldu. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Saadet Teyze, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Telefon dolandırıcıları bu kez Adnan Oktar ve kedicikler yalanıyla dolandırdılar. Dolandırıcılar, Saadet U.'yu arayarak, "Adnan Oktar operasyonunda adınız geçiyor. Oktar sizi "kedicik" diye kaydetmiş. Silah ve para görünüyor" dedi. U., "Hacca gideceğim. Dolandırıcı mısınız? 155'e şikayet edeceğim" dedi. Dolandırıcılar, "Sizi 155'e aktarıyoruz" diyerek şebekenin diğer elemanı telefonu alarak kendisini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar inandırıcı olması için yaşlı kadına da bir parola verdiler. Sahtekarlara inanan Saadet U., verilen adrese gitti. Şüpheliler, U.'nun "bayrak" demesiyle 31 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı.
Saadet teyze dolandırıcıların bulunmasını istedi
SUÇ MERKEZİ YIKILIYOR
Adnan Oktar ve kediciklerinin yaşadığı Kandilli'deki 4.500 m2 olan 100 odalı malikanenin bir çok yerinin kaçak olduğu ortaya çıktı. Araziye sadece kendi kullanımına ait 1 kilometrelik tek şerit asfalt yol yaptıran Oktar'ın, bölgeye android yüz tanıma sistemlerinin olduğu kameralar kurduğu bildirildi. Ev için yıkım kararının alındığı ve çok kısa sürede işlemlerin başlayacağı belirtildi. Oktar'ın 30 yıldır kullandığı villaya yıllık 500 bin lira kira ödediği anlaşıldı. Emniyetin, operayon sonrası yurt dışına çıkan ev sahibinin ifadesine başvuracağı öğrenildi.
MEVLÜT YÜKSEL
Saadet teyze dolandırıcıların bulunmasını istedi
SUÇ MERKEZİ YIKILIYOR
Adnan Oktar ve kediciklerinin yaşadığı Kandilli'deki 4.500 m2 olan 100 odalı malikanenin bir çok yerinin kaçak olduğu ortaya çıktı. Araziye sadece kendi kullanımına ait 1 kilometrelik tek şerit asfalt yol yaptıran Oktar'ın, bölgeye android yüz tanıma sistemlerinin olduğu kameralar kurduğu bildirildi. Ev için yıkım kararının alındığı ve çok kısa sürede işlemlerin başlayacağı belirtildi. Oktar'ın 30 yıldır kullandığı villaya yıllık 500 bin lira kira ödediği anlaşıldı. Emniyetin, operayon sonrası yurt dışına çıkan ev sahibinin ifadesine başvuracağı öğrenildi.
MEVLÜT YÜKSEL
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