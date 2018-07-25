Katilim Rahim!

Konya'da galericilik yapan Rahim Aracı (46), evli olmasına rağmen, dört yıl önce tanıştığı üç çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Saibe Yükselir (50) ile birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre sevgilisine "Eşimden boşanıp seninle evleneceğim" diye vaatte bulunan Aracı, sözünü tutmadı. Oyalanmayı sindiremeyen Yükselir dün Rahim Aracı ile tartıştı. Cinnet getiren adam ise silahını çıkardı. Aracında oturan, sevgilisine kurşun yağdırdı. Ardından da yaralı kadını otomobilden atarak kaçtı. Olay yerine giden polislere, kendisini sevgilisi Rahim Aracı'nın vurduğunu ve araçtan atıp kaçtığını söyleyen Yükselir, kurtarılamadı.
Galerici Rahim Aracı, sevgilisi Saibe Yükselir'e kurşun yağırdı. Can çekişirken katilinin adını söyleyen talihsiz kadın kurtarılamadı.
HALİT TURAN
Galerici Rahim Aracı, sevgilisi Saibe Yükselir'e kurşun yağırdı. Can çekişirken katilinin adını söyleyen talihsiz kadın kurtarılamadı.
HALİT TURAN
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