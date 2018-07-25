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Kaan hayat bekliyor

Epilepsi hastası ’ın 150 bin TL’lik ameliyat masrafı için üç büyükler düğmeye bastı. Yardım kampanyası başlatıldı

Kaan hayat bekliyor
Tekirdağ'da yaşayan Kaan Aydın, 17 yıl önce epilepsi hastalığına yakalandı. Yıllardır hastalıkla savaşan genç, bugüne kadar üç kez ameliyata alındı. Ancak doktorlar dördüncü kez bıçak altına yatması gerektiğini açıkladı. Operasyon için 150 liraya ihtiyaç vardı. Fakat aile bu masrafı karşılayamadı. Gencin durumu öğrenen taraftarlı ise sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı. Valilik izni olan banka hesabı internetten paylaşıldı.





Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabı Kaan Aydın için destek çağrısı yaptı. İki kulüp de bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Binlerce kişi hesaba para yolladı...

Haydi Türkiye!
■ Rengin önemi yok, önemli olan birliktelik, Kaan kardeşimiz için destek zamanı, Gelin hep beraber bu çağrıya kulak verelim.
■ Mevzu birinin canı ise aramızda renk farkı yoktur, birlikten kuvvet doğar haydi 'nin en büyük kulüpleri Kaan'a umut olalım.
■ Rakip olabiliriz ama böyle günlerde birlik olmak zorundayız.
Lütfen herkes bir Tweet atsın.
Kaan'ın sesi olalım.
■ Hesaplarda bulunan 10 lira altındaki paralar ATM'lerden çekilemiyor. Hesapta boş boş duracağına, küçük kar taneleri büyüsün çığ olsun. Küçük büyük demeden destek olalım.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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