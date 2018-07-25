Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde mülkiyet sorununu gidermek için düzenlenen arazi ihalesinde önceki gün yumruklar konuşmuştu, dün ise gözyaşları aktı. Eline tebligat ulaşmaması nedeniyle 430 metrekarelik arazisinin ihale teminat bedelini yatıramayan Burçin Tanrıverdi, ihaleye başvuramayınca gözyaşlarına boğuldu.
İhale gözyaşı
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.