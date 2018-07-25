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gözyaşı

İhale gözyaşı
'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde mülkiyet sorununu gidermek için düzenlenen arazi sinde önceki gün yumruklar konuşmuştu, dün ise gözyaşları aktı. Eline tebligat ulaşmaması nedeniyle 430 metrekarelik arazisinin ihale teminat bedelini yatıramayan Burçin Tanrıverdi, ihaleye başvuramayınca gözyaşlarına boğuldu.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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