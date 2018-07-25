Beşiktaş'ta bir taksi yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramadı. Akıllara durgunluk veren kaza, Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta yaşandı. Gülistan Sokak'taki dik yokuştan aşağı inen 34 TCR 09 plakalı taksi şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yokuşta duramadı. 5 katlı bir binanın zemin katındaki evin salonuna daldı. Kaza nedeniyle taksi sürücüsü ve araç içerisindeki bir yolcu araçta sıkıştı. İtfaiyenin çalışmasıyla yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksinin girdiği odada kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, evde hasar meydana geldi. Kaza yapan taksi çekici yardımıyla kaldırıldı. Filmleri aratmayan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Taksi şoförü, evin tam pencere kısmına çarptı. Camın içinden geçen araç, evin salonuna ulaştı.
BARIŞ SAVAŞ
Taksi şoförü, evin tam pencere kısmına çarptı. Camın içinden geçen araç, evin salonuna ulaştı.
BARIŞ SAVAŞ
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