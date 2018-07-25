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Hay aksi

'a yağmur yağdı, 'ta bir taksi hızını alamadı. Zemin kattaki evin salonundan içeriye daldı. Akılalmaz da taksi şoförü ve yolcusu yaralandı

Hay aksi
Beşiktaş'ta bir taksi yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramadı. Akıllara durgunluk veren , Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta yaşandı. Gülistan Sokak'taki dik yokuştan aşağı inen 34 TCR 09 plakalı taksi şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yokuşta duramadı. 5 katlı bir binanın zemin katındaki evin salonuna daldı. Kaza nedeniyle taksi sürücüsü ve araç içerisindeki bir yolcu araçta sıkıştı. İtfaiyenin çalışmasıyla yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksinin girdiği odada kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, evde hasar meydana geldi. Kaza yapan taksi çekici yardımıyla kaldırıldı. Filmleri aratmayan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Taksi şoförü, evin tam pencere kısmına çarptı. Camın içinden geçen araç, evin salonuna ulaştı.

BARIŞ SAVAŞ
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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