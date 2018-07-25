Erken tahliye faciayı önledi!

Beyoğlu Sütlüce'de 4 katlı kaçak bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. Binanın bitişiğinde yapılacak olan bir otelin temel kazısı sonrası istinat duvarı yıkıldı. Bu yüzden bina askıda kaldı.Aradan kısa bir süre geçtikten sonra, insanların gözleri önünde bina yerle bir oldu. Binada yaşayan 29 kişi, evsiz kalınca gözyaşlarına boğuldu. Tehdit altındaki 9 bina daha tahliye edildi, insanlar otellere yerleştirildi. Otel inşaatının sahibi