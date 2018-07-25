Erken tahliye faciayı önledi!

İstanbul Beyoğlu Sütlüce'de 4 katlı kaçak bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. Binanın bitişiğinde yapılacak olan bir otelin temel kazısı sonrası istinat duvarı yıkıldı. Bu yüzden bina askıda kaldı. Hemen oturan vatandaşlar boşaltıldı. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra, insanların gözleri önünde bina yerle bir oldu. Binada yaşayan 29 kişi, evsiz kalınca gözyaşlarına boğuldu. Tehdit altındaki 9 bina daha tahliye edildi, insanlar otellere yerleştirildi. Otel inşaatının sahibi ünlü futbolcu Arda Turan, yaptığı açıklamada her türlü izninin bulunduğunu, sorumlu olmadığını bildirdi.
BÖYLE ÇÖKTÜ
BÖYLE ÇÖKTÜ
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