Çarpıcı haber

Rize Çayeli'ne bağlı Seslidere Köyü'nün muhtarı Mehmet Ali Şark, ev inşaatına başladı. İnşaata engel olduğu gerekçesiyle elektrik direğini kaldırtmaya çalıştı. Sonuç alamadı. Bunun üzerine Şark, direği kaldırmak yerine onu da evin çatısına kattı. Direk çatının içerisinden geçmiş olsa da ev çatısız kalmadı. Ancak Şark "Bu tehlikeli bir durum" dedi.
İşte Şark'ın evinin içinden geçen elektrik direği...
İşte Şark'ın evinin içinden geçen elektrik direği...
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