AÇ KARNINA İÇTİĞİNİZ KAHVE...
Mide asidi, tüketilen yiyeceklerin parçalanmasını ve sindirilmesini sağlar. Kahvaltı etmediyseniz mideniz boş ve asit doludur. Aç karnına içtiğiniz kahve ise midenizin asit dengesini değiştirir. Sonuç olarak karın ağrısı yaşayabilir ya da reflüyle karşılaşabilirsiniz. Üstelik şunu da bilmek lazım; kanser hücreleri asitli ortamlarda çok daha çabuk gelişir. Bu yüzden kahveyle dolmuş bir mide ise kansere davetiye çıkarıyor.
Aç karna kahve içmek kansere davete çıkarıyor
Sabahları kalktığımızda ayılmak veya kahvaltıyı geçiştirmek için kahve tüketiyorsanız büyük hata yapıyorsunuz. Kahvenin faydalarının yanı sıra zaraları da bulunuyor. Özellikle aç karna içilen kahve kansere davetiye çıkarıyor...
AÇ KARNINA İÇTİĞİNİZ KAHVE...
Etiketler: kanser , tüketim , edin , aç , GÜN İÇİNDE
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